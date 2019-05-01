محكمة أسترالية تدين لبنانيا بمحاولة تفجير طائرة إماراتية في سيدني

اسماء السيد - سيدني: دانت محكمة أسترالية الاربعاء لبنانيا بتهمة التآمر لتفجير طائرة إماراتية كانت تقوم برحلة بين سيدني وأبو ظبي عبر وضع قنبلة في مطحنة لحمة في العام 2017.

ووجهت السلطات الأسترالية اتهامات للشقيقين الأستراليين من أصل لبناني خالد ومحمود خياط في تموز/يوليو 2017 بالتخطيط لإسقاط طائرة تابعة لطيران الاتحاد بإيعاز من تنظيم الدولة الإسلامية.

وكان من المفترض أن يتم نقل القنبلة، التي تحتوي على "مادة متفجرة عسكرية عالية الجودة"، إلى متن الطائرة في 15 تموز/يوليو 2017 في سيدني، ولكن تم إحباط المحاولة.

وافادت الشرطة أن الاتصالات بين المتهمين وتنظيم الدولة الإسلامية بدأت في نيسان/أبريل 2017 ، حيث قام التنظيم المتطرف بإرسال مكونات الجهاز المتفجر عبر الشحن الدولي من تركيا.

ومن المقرر صدور الحكم على المتهم خالد في 25 تموز/يوليو، بينما لا تزال هيئة المحلفين تدرس الحكم على أخيه. وهما يواجهان عقوبة السجن مدى الحياة.