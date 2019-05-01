شكرا لقرائتكم خبر عن نشأت الديهى: "قطر كالمرأة متعددة الأزواج.. عشيقيها تركيا وإيران" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الإعلامى نشأت الديهى، أن إيران انضمت لتركيا بشأن رفض اتجاه الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بإعلان الإخوان جماعة إرهابية.

وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"،اليوم الأربعاء، أن رفض إيران لهذا القرار كشف عن العلاقات السرية المتبادلة التى كانت تربطها بتنظيم الإخوان منذ عام 1978.

وأوضح "الديهى"، أن إيران والإخوان بينهم علاقات من أجل التآمر على الدولة المصرية والهجوم على الأزهر الشريف.

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وأشار "الديهى"، إلى أن وزير الخارجية الإيرانى محمد جواد ظريف، يقيم حاليًا فى دولة قطر بعيدًا عن بلاده، قائلًا: "قطر الآن مثل المرأة اللى عاملة تعدد أزواج، لديها عشيقين هم تركيا وإيران".

ووجه "الديهى"، رسالة لدولة إيران، قائلًا: "روحوا اتشطروا على تصنيف الحرس الثورى الإيرانى كمنظمة إرهابية، بتدافعوا عن الإخوان!!، إنتوا ماذا قدمتم للقدس وللقضايا الإسلامية الأخرى".