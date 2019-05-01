"أنصار الله" تتهم التحالف العربي بخطف 150 صيادا من سواحل الحديدة

Sputnik القاهرة — سبوتنيك. وذكرت قناة "المسيرة" الناطقة باسم "أنصار الله"، أن قوات التحالف "اختطفت أكثر من 15 قارب صيد على متنها نحو 150 صيادا جنوب غربي جزيرة الطرفة (التابعة لمديرية الدريهمي جنوب الحديدة)". واعتبرت "أنصار الله" العملية خرقاً لاتفاق السويد. وتقود السعودية تحالفا عسكريا ينفذ، منذ 26 آذار/ مارس 2015، عمليات لدعم قوات الجيش اليمني الموالية للرئيس هادي لاستعادة السيطرة على العاصمة ومناطق أخرى تحت قبضة الحوثيين. وبفعل العمليات العسكرية المتواصلة، يعاني اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم، إذ قتل وجرح الآلاف بحسب الأمم المتحدة، كما يحتاج 22 مليون شخص، أي نحو 75% من عدد السكان، إلى شكل من أشكال المساعدة والحماية الإنسانية.

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