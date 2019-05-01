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© Sputnik . Lubna Shaker
ووفقا له، سيتلقى مواطنو سوريا ملابس دافئة وبطانيات من منغوليا ولوازم مدرسية، وكذلك معدات لتوفير الإسعافات الأولية.
وتجدر الإشارة إلى أنه سيتم تسليم المساعدات الإنسانية إلى أكثر المواطنين احتياجا، وكذلك إلى المناطق النائية والتي يصعب الوصول إليها في سوريا.
كانت هذه تفاصيل خبر طائرة روسية محملة بمساعدات إنسانية من منغوليا تصل سوريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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