بغداد — سبوتنيك. وقال مصدر محلي في البصرة لـ"سبوتنيك": " قام متظاهرون غاضبون بإنزال وتمزيق العلم الكويتي من مبنى القنصلية الكويتية بالبصرة وتمزيقه احتجاجا على تجاوز أحد مشايخ الكويت ضد نساء البصرة"، دون ذكر المزيد من التفاصيل. يتبع…

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر متظاهرون عراقيون ينزلون علم الكويت من مبنى القنصلية احتجاجا على "الإساءة" لنسائهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.