عاهل الأردن يعين مديرًا جديدًا لجهاز المخابرات

عمان / ليث الجنيدي / الخليج 365

عين العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بن الحسين، الأربعاء، اللواء أحمد حسني مديراً للمخابرات، خلفاً للواء عدنان الجندي.

وجاء في بيان للديوان الملكي، وصل الخليج 365 نسخة منه، أنه "صدرت الإرادة الملكية السامية بتعيين اللواء أحمد حسني مديرًا عاما لدائرة المخابرات العامة اعتبارًا من اليوم (الأربعاء)".

وأضاف البيان أن القرار يشمل ترفية اللواء عدنان الجندي إلى رتبة فريق مع قبول استقالته.

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ووجه العاهل الأردني رسالة لمدير المخابرات الجديد قال فيها : "وقع اختيارنا عليك لتتولى إدارة دائرة المخابرات العامة، في هذه المرحلة الدقيقة التي تواجه فيها منطقتنا بأسرها تحديات جمة وغير مسبوقة، ويواجه فيها بلدنا الحبيب تحديات فرضتها عليه المتغيرات الإقليمية والمناخ العالمي العام الفريد والمتوتر".

واستدرك "بيد أن الأردن، وكدأبه دوما، وبهمة شعبنا الأبي وإحساسه العالي بالمسؤولية الوطنية الحقة، وبكفاءة وقدرة مؤسساتنا، وفي المقدمة منها قواتنا المسلحة الباسلة - الجيش العربي، ودائرة المخابرات العامة، والأجهزة الأمنية الأخرى، تمكن من تجاوز الكثير من العقبات والصعاب، وسنتجاوز بإذن الله، بتماسكنا وتكاتفنا وتعاضدنا جميعا، ووعي شعبنا كل التحديات والمصاعب".

يُشار إلى أن الفريق الجندي تولى مهام عمله 30 من مارس/أذار من العام 2017، خلفاً للفريق فيصل الشوبكي.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.