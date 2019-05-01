أمراء من العائلة المالكة الأردنية يزورون "كبادوكيا" التركية

نوشهير/ بهجت ألقان، ألب أصلان كوروكجو/ الخليج 365

زار أمراء من العائلة الملكية الأردنية، منطقة كبادوكيا التركية السياحية الشهيرة بتكويناتها الصخرية الغريبة.

وجاءت الزيارة تلبية لدعوة معهد يونس إمره الثقافي التركي، وشارك بها الأمراء عاصم بن نايف، ومحمد العباس بن علي، وحيدر العباس، والأميرتان سيما عباس، وسناء عاصم بن نايف.

ووصل الأمراء إلى كبادوكيا مساء الثلاثاء، وأقاموا في أحد فنادق المنطقة المحفورة وسط الصخور، وصباح اليوم الأربعاء أجروا جولة على المناطق الأثرية والسياحية في المنطقة برفقة مرشد سياحي عرفهم على تاريخ وثقافة تلك المناطق.

Advertisements

وأعرب الأمير عاصم بن نايف للأناضول عن إعجابه بتاريخ كبادوكيا وبطبيعتها، وقال إنه يعتزم العودة مع أفراد عائلته وأصدقائه لزيارتها.

والثلاثاء زار أمراء العائلة المالكة الأردنية متحف "مولانا"، المعلم الروحي جلال الدين الرومي، بولاية قونيا، وسط تركيا.



الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.