العراق يطلق سراح رجل دين إيراني احتجزه بشبهة "التهريب"

العراق/ علي جواد/ الخليج 365-

أطلقت السلطات العراقية، الأربعاء، سراح رجل دين إيراني، اعتقل الأسبوع الماضي، بمنفذ حدودي جنوبي البلاد، بشبهة اعتزامه تهريب مواد ممنوعة.

وأظهر شريط فيديو الأسبوع الماضي، ضابطا برتبة مقدم، يحقق مع رجل الدين الإيراني في منفذ الشلامجة الحدودي، وتحدث أن المتهم كان يعتزم شراء مادة الزئبق بغرض التهريب.

وأثار الاعتقال موجة غضب واسعة في العراق، خصوصا في الأوساط الشيعية، بعدما طلب الضابط من رجل الدين خلع عمامته.

وقال الملازم محمد خلف نايف، بقيادة عمليات البصرة (تتبع الجيش)، للأناضول، إنه "تم إخلاء سبيل رجل الدين الإيراني بعدما تم التأكد من عدم تورطه بأعمال تهريب".

وأوضح نايف، أن "الضابط الذي اعتقل رجل الدين تم احتجازه بأمر من المراجع (القيادات) العسكرية العليا، بسبب بث فيديو لحظة اعتقال المتهم، وهو ما يخالف القانون على اعتبار أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته".

Advertisements

ويسود اعتقاد غير موثق علميًا بأن مادة "الزئبق الأحمر" النادرة، تسهم في إعادة الشباب والحيوية وتشفي من الأمراض.

وكثيرًا ما تعتقل قوات الأمن العراقية في المنافذ الحدودية مع الجارة الشرقية، عراقيين وإيرانيين يحملون أنواعًا مختلفة من المخدرات بغرض التهريب والمتاجرة.

ويمتلك العراق أربعة منافذ برية مع إيران هي: زرباطية في واسط، والشلامجة في البصرة، والمنذرية في ديالى، والشيب في ميسان، إلى جانب عدد من المنافذ الحدودية مع إقليم شمالي البلاد.

ويعّد العراق ممرًا رئيساً لتهريب المخدرات الإيرانية والأفغانية والباكستانية إلى دول الخليج العربي، فيما أصبح لاحقا، وفق تصريحات مسؤولين عراقيين، من بين الدول المتعاطية للمخدرات.

وكان العراق قبل عام 2003، يعّد من البلدان النظيفة في تعاطي وترويج والمتاجرة بالمخدرات، لكن بعد الأحداث التي شهدتها البلاد عقب إسقاط نظام صدام حسين، وتراجع الوضع الأمني، بدأت تجارة المخدرات تلقى رواجاً بسبب الموقع الجغرافي للبلاد.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.