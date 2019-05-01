البحرين تنفي حث ماكرون ملكها على إطلاق حوار مع المعارضة

المنامة/ الخليج 365
نفت المنامة، الأربعاء، إشارة بيان للإليزيه إلى حث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، على إطلاق حوار مع المعارضة؛ خلال لقائهما في باريس، الثلاثاء.
وقال وزير الخارجية البحريني، خالد بن أحمد آل خليفة، في تغريدة عبر تويتر، إن اللقاء لم يتطرق إلى أي حوار سياسي.
ولفت الوزير، إلى أن بيان الإليزيه كان "مُعدًا سلفًا قبل الاجتماع".
وأضاف "البحرين فيها حوار سياسي يجري كل يوم من خلال المؤسسات التشريعية، والتعبير الحر في الصحافة والإعلام".
والثلاثاء، أشار بيان عن الرئاسة الفرنسية، أن ماكرون، التقى ملك البحرين في باريس، خلال زيارة يجريها الأخير، بدأت الإثنين (غير معلنة المدة).
وأضاف البيان، أن الرئيس الفرنسي "شجع السلطات في المنامة على مواصلة جهودها لإعادة فتح حوار سياسي يشمل جميع مكونات المجتمع البحريني".
وكانت منظمات حقوقية دولية، بينها هيومن رايتس ووتش، دعت ماكرون، إلى عدم التراجع عن انتقاد "سجل المنامة الحقوقي" خلال اللقاء، سيما في "التضييق على المعارضة".
وشهدت زيارة "آل خليفة"، توقيع 12 اتفاقية في عدة مجالات، بقيمة ملياري دولار.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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