توقعات #الأرصاد غدا.. #سحب_رعدية ممطرة على عدة مناطق

صحيفة الخليج الالكترونية

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها لطقس غد الخميس، تكوّن السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات جازان وعسير والباحة، وتمتد إلى مرتفعات منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وأضافت هيئة الأرصاد، في بيان لها عبر موقعها الإلكتروني، أن السماء ستكون غائمة جزئيًا، وقد تتخللها سحب رعدية ممطرة، على مناطق «القصيم، الرياض، الشرقية» .

وحول حالة البحر الأحمر، أشارت هيئة الأرصاد، إلى أن الرياح السطحية ستكون غربية إلى شمالية غربية بسرعة 10-32 كم/ساعة على الجزء الأوسط والشمالي، وجنوبية إلى جنوبية غربية بسرعة 12-36 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف المتر، وحالة البحر متوسط الموج.

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أما الخليج العربي، فالرياح السطحية ستكون شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 16-36 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف المتر، وحالة البحر متوسط الموج.

ووفق هيئة الأرصاد، تُسجل «مكة المكرمة» أعلى درجات الحرارة وتصل إلى 41 درجة، فيما تكون أدنى درجات الحرارة من نصيب «أبها، طريف» بـ17 درجة.

وفي وقت سابق اليوم الأربعاء، حذرت الهيئة العامة للأرصاد، من حالة عدم الاستقرار، التي تؤثر على أجواء المملكة، موضحة أن توقعات الخرائط الجوية والرادار، تُظهر أنه في مثل هذه الأيام من فصل الربيع تتأثر مجمل مناطق المملكة بتقلبات جوية؛ بسبب مرور جبهات هوائية متسعة النطاق قد تغطي دول بكاملها، وهو ما يحدث للمملكة، عندما تلتقي كتل هوائية مدارية وشبه مدارية تغطي أجواء البلاد بالكامل.