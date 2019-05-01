بالفيديو.. إطلالة على سِحْر  الطبيعة والجمال والهدوء بـ #وادي_قَنْونا بـ #العرضيات

صحيفة الخليج الالكترونية الخليج – مشعل الزهراني: يعتبر وادي قَنْونا من أشهر الأودية السياحية بالمملكة. ويقع وادي قَنْونا بمحافظتي العرضيات ومحافظة القنفذة التابعتين لمنطقة مكة المكرمة بطول يزيد عن مئة كيلومتر . فالوادي أكتسب شهرة كبيرة بسبب غزارة مياه وعذوبتها وكذلك البساتين المحيطة به ومحاصيله الزراعية من قمح ودخن . Advertisements وأكثر مايميز الوادي ويلفت اِنتباه الزائر للوادي هو كثرة مشاهدة شجر النخيل الباسِق المحيط بالوادي والذي شكَّل لوحة فنية رائعة مع مياه الوادي . وقد حصلت “صحيفة الخليج الإلكترونية” على مقطع للوادي من قرية المريبي التابعة لمحافظة العرضيات يعكس طبيعة الوادي وجماله الساحر .

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