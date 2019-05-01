طبيبان سعوديان يحصلان على براءة إختراع جهاز للتعامل مع حالات الإجهاد الحراري

زينة الفدح بفضل الله نجح طبيبان سعوديان في إختراع جهاز للتعامل مع حالات الإجهاد الحراري وضربات الشمس الذي يصيب الحجاج والمعتمرين والعاملين تحت أشعة الشمس؛ حيث إستفادا من تحربتهما العملية بمواسم الحج بوزارة الصحة في مستشفيات المشاعر المقدسة ومكة المكرمة.

وأوضح الدكتور حاتم بن عبد العزيز خوقير بأن الفكرة إنطلقت من التعامل المباشر مع المصابين بالإجهاد الحراري و الذي تكون حالته في درجة كبير من الإعياء تصل إلى فقد الوعي ناتجة من حالات الضربات الحرارية وهنا يتعامل الفريق الطبي والفني مع المصاب عن طريق الجهاز لكي يصل المصاب إلى درجة الوعي الطبيعي وعودة علاماته الحيوية الجسدية إلى المستوى الطبيعي وذلك خلال فتره وجيزة جداً وبطريقه آمنة على المصاب وعلى الفريق الطبي والفني .

من جانبه أبان الدكتور نادر بن حمزة مطير بأن آلية وتقنية الجهاز تسهم في دقة التحكم في العمل الطبي والخطة الطبية التي تساعد على تقديم أفضل خدمة طبية للمصاب بإذن الله من خلال آليات وبرامج وطرق تصب في سلامة وصحة المصاب بشكل امن وسريع .

لافتاً أن جميع مكونات الجهاز قابلة للتعقيم ولاتنقل العدوى وأنه في أقل من عشرة دقائق يمكن أن يتم تجهيز الجهاز لإستقبال المصاب التالي مع إمكانية الإستفادة منه في أي موقع أو مكان دون وجود أي عوائق بإذن الله .

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