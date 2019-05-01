شكرا لقرائتكم خبر عن تنبيه من «الأرصاد» بهطول أمطار رعدية على مكة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الأربعاء من هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقة مكة.

وأشارت الأرصاد، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، إلى أن الحالة الجوية تشمل “بني سعد- الشفا- والأجزاء المجاورة”.

وأوضحت هيئة الأرصاد، أن الحالة بدأت عصر اليوم الأربعاء وتنتهي في تمام الساعة العاشرة مساءً.