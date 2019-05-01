شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق أكبر مرمى للصرف الصحي بـ«جازان» وتدشين محطة معالجة في «صبيا» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - جازان:

أعلنت شركة المياه الوطنية ممثلةً بالإدارة العامة لخدمات المياه بمنطقة جازان، اليوم الأربعاء، عن إغلاق أكبر مرمى للصرف الصحي بالمنطقة بسعة 600 ألف متر مكعب.

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كما تم تدشين محطة المعالجة الثلاثية في محافظة صبيا بسعة معالجة تبلغ 44 ألف متر مكعب من مياه الصرف الصحي يومياً بتكلفة تجاوزت 150 مليون ريال؛ وذلك بهدف رفع الضرر البيئي الناتج عن هذه المرامي، ومعالجة مشاكل التلوث، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لأكثر من 300 ألف نسمة من سكان صبيا، وثلاثة مراكز إدارية تابعة لها، ومائتي قرية وهجرة.

يذكر أن الشركة ممثلة بالإدارة العامة لخدمات المياه بمنطقة جازان كانت قد نجحت في وقت سابق في إغلاق خمسة مرامي بمنطقة جازان، وإنشاء محطات معالجة مقابلة لها، حيث أنهت هذه الخطوة معاناة سكان 6 محافظات و1020 قرية وهجرة بالمنطقة، وذلك تطبيقاً لاستراتيجية الشركة التي تستهدف إيجاد حلول بيئية متقدمة لهذه المرامي.

وتتضمن مكونات المحطة الجديدة أربعة أقسام للمعالجة الميكانيكية، والبيولوجية والكيميائية والتعقيم، وقسم ضخ المياه المعالجة والحمأة الزائدة، بالإضافة إلى محطة الضخ الرئيسة، وخط الطرد الرابط بطول 23 كيلومتراً، كما تتميز المحطة بمعايير عالية الكفاءة وتقنيات حديثة، ومركز تحكم لتنظيم عمليات المعالجة الثلاثية، وزراعة 30 ألف شجرة على مرحلتين لدعم البيئة وتعزيز الغطاء النباتي.