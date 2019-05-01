الان تتابع شرق آسيا.. وجهة السياح العرب والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تضم منطقة شرق آسيا العديد من الأماكن الخلابة، التي لا تشهد زخما في السياح، ما يمنحك شعورا بالهدوء ويجعلها ملاذا للباحثين عن الاسترخاء، إضافة لإشباع الرغبة في الاستكشاف. وتعرف منطقة جنوب شرق آسيا بالتحديد بشواطئها البكر، والمناظر الطبيعية الخلابة، والأسواق الشاملة ذات الأسعار المعقولة.

وكشف استطلاع للرأي على موقع “تويتر”، أجرته شركة هابي ترب”، تحت عنوان “أين ستقضي إجازاتك الصيفية أو شهر العسل” لهذا العام، أن جورجيا هي الخيار الأول للسياح العرب.

وكشفت نتائج الاستطلاع، الذي جاء في الفترة من 23 إلى 24 أبريل 2019، وشارك فيه 1958 شخصا، أن 37% منهم يريدون السفر إلى جورجيا، وأن 22% يفضلون ماليزيا، فيما يحبذ 20% السفر إلى إندونيسيا، و21% يريدون السفر إلى تركيا.



يقول مهدي الشمري، مدير العمليات الدولية بشركة “هابي ترب هوليداي” للسياحة والسفر، إن “أكثر ما يميز جنوب شرق آسيا هو التفاعل والتعايش بين الثقافات المختلفة إلى بعض الميزات الأكثر إثارة للاهتمام”.

ويوضح الشمري: “الهندسة المعمارية تعد واحدة من أكثر مميزات جنوب شرق آسيا؛ إذ يظهر ذلك في جمال مساجد ماليزيا، وروعة إندونيسيا، مرورا بروعة المزارات السياحية في العديد من البلدان، بما في ذلك تايلاند وفيتنام ولاوس وميانمار وكمبوديا”.

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ولعشاق الأكل يضيف: “إذا كنت من عشاق الطعام خلال الترحال، فيجب عليك زيارة جنوب شرق آسيا، فهي منطقة من أجمل الأماكن للذواقة”. مشيدا بتناول الطعام الشارع الشهي في شوارع إندونيسيا، أو التعرف على تقاليد الطبخ في ماليزيا.

وحول نقطتنا الأساسية، وهي الطبيعة الخلابة، يوضح: البلدان الساحلية الساحرة أكثر السمات التي تميز جنوب شرق آسيا، إذ تباهى الشواطئ الخلابة بعضها بعضا”. مشيرا بشكل خاص إندونيسيا التي تمتد مساحة أراضيه لأكثر من 5 مليون كيلومتر مربع، وهو ما ينعكس في مجموعة متنوعة من السكان، والجغرافيا، والحياة البحرية، والمطبخ، ما يعني طيفٌ كبير من الثقافات المختلفة.

وعندما سألناه عن المغامرات التي يمكن الحصول عليها في تلك المناطق أجاب: يمكنك أن تستمتع بطعم المغامرة في دول جنوب شرق آسيا بداية من تسلق الجبال، والمشي لمسافات طويلة، والقفز بالحبال، الغوص والغوص.