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ملك الأردن يحيل مدير جهاز المخابرات إلى التقاعد

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اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي ذكرت وسائل إعلام أردنية، اليوم الأربعاء، أنَّ العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، أحال مدير جهاز المخابرات اللواء عدنان الجندي إلى التقاعد، وعيّن مكانه اللواء أحمد حسني.

 

وشغل حسني في السابق عدة مناصب داخل الجهاز الأمني، منها مدير مخابرات العاصمة عمّان، ومدير المخابرات في المناطق. 

 

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وشمل قرار التعيين، بحسب شبكة "سكاي نيوز"، ترفيع رتبة حسني من عقيد إلى اللواء.

 

وكان عدنان الجندي تولى مهمة قيادة  المخابرات الأردنية  في مارس عام 2017، عائدًا إلى الجهاز الذي أحيل فيه على التقاعد قبل عشرة أشهر من ذلك التاريخ. 

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