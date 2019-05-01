قنابل في عيد العمال.. مواجهات جديدة الشرطة الفرنسية والسترات الصفراء

واستخدمت شرطة مكافحة الشغب قنابل الغاز المسيلة للدموع لتفريق مجموعة من المحتجين يغطون رؤوسهم ووجوههم وتجمعوا في مقدمة المسيرة التقليدية ليوم عيد العمال.
وردّ بعض المحتجين ممن ارتدوا أغطية على رؤوسهم أو سترات صفراء برشق الشرطة بما طالته أيديهم، فيما عرض التلفزيون مقطعًا مصورًا ظهرت فيه شاحنة تهشمت نوافذها.
وقالت السلطات إنَّها تتوقع مشاركة نحو ألفى محتج من جماعة "بلاك بلوك" من فرنسا وأنحاء أخرى في أوروبا على هامش مسيرات عيد العمال.
وقالت وكالة الأنباء الفرنسية إنَّ السلطات قررت نشر أكثر من 7400 شرطي في العاصمة باريس، وتسيير طائرة دون طيار لضمان حسن السير في مسيرات عيد العمال، في وقت هدّدت جماعة تُدعى "بلاك بلوك" بتحويل باريس إلى عاصمة الشغب.
وقررت السلطات إغلاق واجهات محلات تجارية تحسبًا لمخاطر وقوع أعمال عنف، فيما ذكرت تقارير صحفية أنّه تم صدور أوامر بإغلاق الشركات على طول طريق المسيرة التي تنظمها النقابة العمالية الرئيسية بمنطقة ليفت بنك بالمدينة عصر اليوم.
وكان ماكرون قد دعا أمس الثلاثاء، إلى الرد بـ«حزم بالغ» في حال وقوع أعمال عنف على الناشطين المعادين للرأسمالية والفاشية الذين يتظاهرون مرتدين ملابس سوداء وملثمين ويعرفون بـ"بلاك بلوك" أو الكتل السوداء، وذلك بعد ورود دعوات على شبكات التواصل الاجتماعي من أجل تحويل باريس إلى "عاصمة الشغب".
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