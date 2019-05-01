دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي صورة: مارك زوكربيرغ يعلن أكبر تغيير في تصميم فيسبوك..لن يبق أزرق اللون

أعلن مارك زوكربيرغ، الرئيس التنفيذي لشركة فيسبوك، يوم أمس الثلاثاء، عن أكثر عملية تغيير ستشهدها منصتهم للتواصل الاجتماعي لتكون بيئة أكثر دفئًا تقرب المستخدمين من بعضهم البعض عبر تفاعلات آمنة.

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وأشار مارك زوكربيرغ، خلال كلمته بافتتاح مؤتمر فيسبوك للمطورين السنوي F8، إلى تغييرات كبيرة على رأسها سيكون عملية إعادة تصميم الموقع فلن يبق اللون الأزرق مهيمنًا على فيسبوك، كما سيتم إعادة تصميم نسخة الهاتف المحمول من خلال شعار تفاعلى يتخلى عن نظام اللون الأزرق ويضع إطارًا باللون الأبيض.

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ولفت الرئيس التنفيذي لشركة فيسبوك، الإنتباه إلى إنهم سيحدثون من المجموعات Groups بحيث يتواجد حائط منشورات على الجانب يُظهر أنشطة المستخدمين جميعهم ليتابعوا أنشطة بعضهم البعض، منوهًا إلى أن هناك أكثر من 400 مليون شخص على فيسبوك ينتمون إلى مجموعة "يجدونها ذات معنى".

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