- 1/2
- 2/2
ووفقا لوكالة "سانا"، فقد عثرت الجهات المختصة على كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر بينها صواريخ أمريكية الصنع، أثناء تمشيطها المناطق المحررة جنوب سوريا.
© Sputnik . Firas al-Ahmad
وتشمل الأسلحة صواريخا أمريكية الصنع من نوع "تاو" مضادة للدروع التي تسلم حصراً للجيوش عبر صفقات، وصواريخ "لاو" محمولة على الكتف وصواريخ "مالوتكا" إضافة إلى أجهزة تحديد موقع وأجهزة تسديد بصرية وأجهزة منظار لقواعد صواريخ "مالوتكا" إضافة إلى قوالب "تي إن تي" شديدة الانفجار ومدافع هاون بعيارات مختلفة وقذائف "أر بي جي" بنوعيها الخارق للدروع والفراغي المتفجر وقنابل دفاعية وهجومية وقنابل من نوع "أ جي سي".
وأضاف المصدر أنه تم العثور على كميات كبيرة من الذخائر قاربت عشرات الآلاف من ذخيرة رشاشات12.7 مم و14.5مم و23 مم مضادة للطيران والبنادق الآلية منها بنادق "إم 16" أمريكية المنشأ وقناصات من نوع "جي 3" ومسدسات وقذائف مدفعية "الفوزليكا" وهاون بعيارات 120 و80 و60 مم إضافة لذخائر أسلحة متوسطة متمثلة برشاشات مضادة للطيران ودوشكا والـ"ميني دوشكا" و"بي كي سي" وقواعد رشاشات.
ويتواصل سقوط مستودعات الأسلحة التي خلفها الإرهابيون في الكثير من المناطق والمحافظات السورية قبل تمكن الجيش السوري من تحريرها.
كانت هذه تفاصيل خبر أسلحة أمريكية وصواريخ "تاو" و"لاو" و"مالوتكا" بقبضة الأمن السوري (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.