الصادق المهدي يحذر من استفزاز الجيش: لا تحرموه من شرعيته

وقال المهدي إن "المجلس العسكري الانتقالي السوداني سيسلم السلطة قريبا إلى إدارة مدنية"، بحسب ما نشرته "سكاي نيوز". ودعا زعيم حزب الأمة السوداني المتظاهرين وقادة الاحتجاجات إلى عدم استفزاز الجيش، قائلا "يجب ألا نحرم المجلس العسكري من شرعيته".

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