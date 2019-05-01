تكريم مجموعة زين واكسفو EXFO في حفل توزيع جوائز الجيل الخامس في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا...

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تكريم مجموعة زين وEXFO خلال حفل جوائز 5G MENA

تم تكريم مجموعة زين التي تعد واحـــدة من مشغلــي شبكـــات الهاتـــف المحمــــول الرائـــــدة والتي تعمل في ثمانية بلدان في الشرق الأوسط وأفريقيا ، وشركة (EXFO Inc. (NASDAQ: EXFO،TSX: EXF) المتخصصة بتقديم خدمات الاختبار والمراقبة والتحليل لقطاع الاتصالات لاختبار صناعة الاتصالات بصفة مشتركة خلال حفل توزيع جوائز مؤتمر الجيل الخامس في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عن أفضل ابتكار لخدمات الاتصالات.

تم تقديم الجائزة خلال مؤتمر الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لتقنية الجيل الخامس للعام 2019، وهو أكبر حدث في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يركّز على تطوير شبكات الجيل الخامس وتسويقها، حيث سلط المؤتمر الضوء على المشغّل "الفائز في الثورة الرقمية من خلال الاستفادة من القدرات التكنولوجية الحالية أو تطوير قدرات جديدة لتقديم منتجات وخدمات جديدة للمستهلكين والعملاء."

هذا ومن أبرز ما ورد في الطرح الذي قدّمته مجموعة زين-اكسفو EXFO:

اسم الحلّ: نوفا NOVA

الهدف: إطلاق قيمة بيانات الشبكة لإثراء تجربة العملاء وزيادة عائدات خدمة البيانات

دعم إدارة تجربة العملاء CEM ليس فقط لصالح عمليات الشبكة والخدمات وإنّما أيضًا لصالح فرق التسويق والمبيعات

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تعاونت اكسفو وزين على أكثر من 40 حالة استخدام مبتكرة تتضمن استخدامّ الذكاء الاصطناعى والتعلم الآلي لتحسين تجربة العميل ورفع رضا العملاء ومكافحة الغش وتوفير تدفقات إيرادات جديدة

نمذجة ناجحة للتنبؤ باحتمالية خسارة العملاء بمعدل يتجاوز 70%

نموذج تبني استخدام خدمة البيانات يساعد زين على زيادة وصول العملاء إلى خدمات البيانات وقياس وتقديم تجربة عملاء متفوقة؛ ومراقبة تأثير تحسين أداء الشبكة والحملات التسويقية، بالإضافة إلى الإيرادات ذات الصلة

نتيجة شراكة استمرت أكثر من 10 سنوات تمتدّ عبر رحلة زين للجيل الثاني والثالث حتى الجيل الرابع والخامس باستخدام مجموعة حلول من EXFO للاختبار والرصد والتحليل

وقالت خولة الجابر، المدير التنفيذي لاستراتيجية وأداء التكنولوجيا في مجموعة زين ، أن استراتيجية زين الرقمية المبتكرة ترتكز على إدارة قوية لتجربة العملاء وتطوير العمليات المعمول بها حاليا بهدف زيادة القيمة المرجوة منها. وتعد الحلول المقدمة من EXFO لتحليل معلومات استخدام العملاء أحد العوامل الهامة الهادفة لمساعدة زين على تحويل هذه البيانات إلى تميز سوقي وتحسين الكفاءة مما يساهم في زيادة إيراداتنا."

وقال عبد الكريم بنعمار، نائب رئيس ضمان الخدمات والأنظمة والخدمات – EXFO، "لقد كانت شركة EXFO شريكًا وثيقًا لشركة زين لأكثر من عقد من الزمن حيث دعمت عملياتها في مجال التكنولوجيا وتحولات الأعمال من خلال الاختبارات والمراقبة والتحليل. إنّ استخدام تقنيات على غرار الذكاء الاصطناعي والتعلّم الآلي يساعدنا في نقل التحليلات التنبؤية إلى المستوى التالي. ويحصل عملاؤنا على فهم عميق للنظام الإيكولوجي المتزايد التعقيد ورؤًى قابلة للتنفيذ لأتمتة عمليات الشبكة وزيادة رضا العملاء والقدرة على تحقيق عوائد لاستثماراتهم. هذه هي الأسس التي يحتاج الجيل الخامس للقيام بها على نحو صحيح".