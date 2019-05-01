الان تتابع زوجة رئيس أوكرانيا المنتخب اشترت شقة في صفقة قد تنطوي على محاباة والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كييف - الخليج 365:

كشفت سجلات الدخل والعقارات الرسمية، أن زوجة الرئيس الأوكراني المنتخب، فلاديمير زيلينسكي، اشترت شقة فاخرة بأقل من نصف سعرها في السوق، من رجل الأعمال أولكسندر بورياك.

وفاز زيلينسكي، الممثل الكوميدي ونجم التلفزيون، الذي لا يملك أي خبرة سياسية، في الانتخابات الرئاسية التي أجريت يوم 21 أبريل الماضي، بعد حملة نأى فيها بنفسه عن النخبة الثرية التي تسيطر على الاقتصاد والسياسة في أوكرانيا.

لكن صفقة شراء الشقة الكائنة في مجمع “إمبرور” الراقي، على ساحل البحر الأسود، تشير إلى أن عائلة زيلينسكي استفادت من معاملة مع أحد

أفراد النخبة الثرية نفسها.

ولم يتسن لوكالة “رويترز” معرفة سبب بيع الشقة بأدنى من سعر السوق، كما لم يرد زيلينسكي وزوجته على طلبات للتعقيب أرسلته لهما عبر فريق

الحملة الانتخابية وعبر شركات يشارك زيلينسكي في ملكيتها.

وامتنع بورياك، رجل الأعمال الذي كشفت وثائق سجل الملكية العامة أنه باع الشقة، عن التعقيب عندما اتصلت به “رويترز” هاتفيا، كما لم يرد على الأسئلة المكتوبة.

Advertisements

واشترت أولينا زيلينسكي الشقة المكونة من ثلاث غرف في شبه جزيرة القرم الأوكرانية مقابل 163993 ألف دولار في أبريل عام 2013 وفقا لما ورد في إعلان الدخل والأصول الذي قدمه زوجها في العام الحالي والسجل العقاري لأوكرانيا.

ودفعت ما يعادل نحو 1263 ألف دولار للمتر المربع عند شراء الشقة.

وفي عام 2012 ذكرت قائمة منشورة على موقع دوميك الأوكراني للعقارات أن سعر الشقة في مجمع إمبرور يتراوح بين 3500 ألف وأربعة آلاف دولار للمتر المربع.

وأكد سمسار عقارات في القرم، طلب عدم ذكر اسمه، أن شققا أخرى يمكن مقارنتها بتلك الموجودة في مجمع إمبرور كانت تباع عادة في عام

2013 مقابل سعر يتراوح بين 2500 ألف وثلاثة آلاف دولار للمتر المربع وقد ترتفع إلى خمسة آلاف متر للمتر المربع.

وبورياك عضو سابق في البرلمان الأوكراني ويملك مع شقيقه سيرجي حصة مسيطرة في بروك بيزنس بنك الأوكراني منذ عام 2010 على الأقل

حتى باعا حصة الأغلبية في منتصف عام 2013 وفقا لبيانات من لجنة الأوراق المالية وسوق المال في أوكرانيا وإفصاح من البنك.

وذكرت بيانات من مفوضية الانتخابات أن بورياك تطوع في حملة زيلينسكي الانتخابية في العام الحالي حيث فوضته الحملة لمراقبة مخالفات التصويت في يوم الانتخابات في كريفي ري، مسقط رأس زيلينسكي.