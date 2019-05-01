بالغاز المسيل والاعتقالات.. الشرطة الفرنسية تواجه تظاهرات عيد العمال

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي شهدت الشوارع الفرنسية، اليوم الأربعاء، وابل من الغاز المسيل للدموع والذي أطلقته الشرطة الفرنسية لإبعاد المجتجين، في وسط العاصمة باريس.

وخرج الآلاف في مسيرة اليوم، بمناسبة عيد العمال، للاحتجاج على سياسيات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ضمن موجة التظاهرات التي تشهدها الدولة في إطار احتجاجات السترات الصفراء.

وشاركت نقابات عمالية ومحتجون من حركة ”السترات الصفراء“ في احتجاجات في أنحاء فرنسا بعد أيام من طرح ماكرون اقتراحات سياسة تشمل تخفيضات ضريبية تبلغ قيمتها نحو خمسة مليارات يورو (5.58 مليار يورو).

مواجهات الشرطة والمحتجين

اندلعت صدامات في العاصمة الفرنسية باريس، قبل بدء المسيرة النقابية للأول من مايو بين قوات الشرطة وناشطين معادين للرأسمالية والفاشية انضموا إلى محتجي "السترات الصفراء".

وفي أجواء من التوتر الشديد، أطلقت قوات الأمن القنابل المسيلة للدموع على بضع مئات من هؤلاء الناشطين الذين يتظاهرون مرتدين ملابس سوداء وملثمين ويعرفون بـ"بلاك بلوك" في جادة مونبارناس.

ورشق المتظاهرون قوات الشرطة بالحجارة، فيما ذكرت "فرانس برس" أن متظاهرا أصيب بجروح في الرأس.

اعتقال العشرات

من جانبها، أوقفت الشرطة الفرنسية العشرات خلال عمليات استبقت خروج تظاهرات يوم العمال العالمي.

واحتجزت الشرطة الفرنسية 88 شخصا بعد عمليات تفتيش لمن يودون المشاركة في التظاهرات، التي طغى عليها أنصار حركة السترات الصفراء.

وتحتج تظاهرات عيد العمال في فرنسا هذا العام، على السياسية الاقتصادية التي يتبعها الرئيس إيمانويل ماكرون.

وقال شاهد من رويترز إن شرطة مكافحة الشغب استخدمت الغاز المسيل للدموع لتفريق مجموعة من المحتجين يغطون رؤوسهم ووجوههم وتجمعوا في مقدمة المسيرة التقليدية ليوم عيد العمال.

ورد بعض المحتجين ممن ارتدوا أغطية على رؤوسهم أو سترات صفراء برشق الشرطة بأشياء. وعرض التلفزيون مقطعا مصورا ظهرت فيه شاحنة تهشمت نوافذها.

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وكانت الشرطة الفرنسية قد حذرت من اشتباكات محتملة في عيد العمال مع جماعات فوضوية تنتمي لليسار المتطرف معروفة بجماعات بلاك بلوك بعد دعوات على وسائل التواصل الاجتماعي للمتطرفين

بالخروج إلى الشوارع.

وقالت السلطات إنها تتوقع مشاركة نحو ألفى محتج من جماعة بلاك بلوك من فرنسا وأنحاء أخرى في أوروبا على هامش مسيرات عيد العمال. وألقت الشرطة بالفعل القبض على 88 شخصا صباح الأربعاء.

استعدادات أمنية

واتخدت السلطات الفرنسية اليوم الأربعاء بمناسبة مسيرات عيد العمال التقليدية في الأول من مايو، تدابير أمنية مشددة في باريس مع نشر قوات من الشرطة في الشوارع وإغلاق واجهات محلات تجارية، تحسبا لمخاطر وقوع أعمال عنف ينفذها متظاهرون راديكاليون.

وفيما تجري مسيرات هذا اليوم عادة بصورة سلمية لرفع مطالب تتعلق بالأجور، سيتم هذه السنة نشر أكثر من 7400 شرطي ودركي في العاصمة الفرنسية لمواكبة المظاهرت التي توقع وزير الداخلية كريستوف كاستنير أن يشارك فيها "ألف إلى ألفي ناشط متطرف".

والثلاثاء، دعا الرئيس إيمانويل ماكرون إلى الرد بـ "بالغ الحزم" في حال وقوع أعمال عنف على الناشطين المعادين للرأسمالية والفاشية الذين يتظاهرون مرتدين ملابس سوداء وملثمين ويعرفون بـ"بلاك بلوك" أو الكتل السوداء، وذلك بعد ورود دعوات على شبكات التواصل الاجتماعي من أجل تحويل باريس إلى "عاصمة الشغب".

وشارك في مظاهرة العام الماضي 1200 ناشط متطرف ارتكبوا أعمال عنف شملت إحراق وتحطيم متاجر وحرق سيارات. وقال كاستنير خلال مؤتمر صحفي الثلاثاء "ليس المقصود التهويل، بل المقصود التحذير (...) هناك خطر غدا".

وإن كان من المقرر تسيير مظاهرات في كل أنحاء فرنسا، إلا أن الأضواء تبقى مسلطة على العاصمة التي غالبا ما تشهد تجاوزات منذ انطلاق احتجاجات "السترات الصفراء".

ومنذ نوفمبر الماضي، تشهد فرنسا احتجاجات أسبوعية تقوم بها حركة السترات الصفراء، التي انطلقت رفضا لزيادة أسعار الوقود، قبل أن تتحول إلى احتجاجات أوسع نطاقا رفضا لسياسة ماكرون الاقتصادية، وتسببت هذه المسيرات بفوضى بالبلاد.

وتأتي تظاهرات عيد العمال، بعد أيام من تقديم ماكرون تعهدا بخفض الضرائب المفروضة على الدخل، فيما اعتبر تنازلا من جانبه، لحركة السترات الصفراء.

وأخفقت أول حزمة من الإجراءات في ديسمبر الماضي، وقيمتها 10 مليارات يورو ( 11.13 مليار دولار)، في حل الأزمة وتهدئة غضب العمال ذوي الدخول الأقل.