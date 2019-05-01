دبي - بواسطة محمد فارس الشراء عبر متاجر إنستقرام وفيسبوك الطريقة الأحدث للتسوق في المنطقة © Tech World قدمت بواسطة

أعلنت فيسبوك ومنصتها إنستقرام خلال الأيام الماضية عن إتاحة الفرصة للشركات الموثوقة في المنطقة من الإشارة إلى منتجاتها في المنشورات بعد أن كانت الميزة متاحة في الولايات المتحدة وبعض الأسواق الأوروبية، وبالتالي فإن فريق تسويق الشركات سيكون قادرًا على تحويل أي من منصات الشبكات الاجتماعية إلى متجر مختلف من خلال استغلال مزايا عديدة من ضمنها سهولة الوصول للمستخدمين بسبب الشعبية الجارفة للتطبيق.

وتعمل ميزة الإشارة إلى المنتجات على تحويل حسابات الشركات إلى متاجر فرعية، بحيث يتم رفع المنشور على منصة إنستقرام أو فيسبوك ومن ثم الإشارة لكل منتج موجود بالمنشور وتحديد سعره وكذلك إضافة رابط شراء للمنتج من المتجر الأصلي للشركة وستظهر إشارة حقيبة فوق المنتج المشار إليه، وبمجرد ضغط المستخدم على الرابط سيتم نقله إلى صفحة المنتج الرسمية لإتمام عملية الشراء أو حتى معرفة المزيد من التفاصيل حوله.

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وبعد إطلاق “الإشارة للمنتجات” في المنطقة، فإن السعودية شهدت الاستخدام الأول لهذه الميزة كما هي العادة، حيث أصبحت شركة موبايلي للاتصالات أولى الشركات التي تستخدمها في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. وبذلك فإن موبايلي ستوفر لعملائها طريقة سهلة وميسرة للوصول لمنتجاتها عن طريق فيسبوك وإنستقرام ومن ثم الوصول إلى المنتجات على متجر الشركة الرسمي (https://shop.mobily.com.sa).

التدوينة الشراء عبر متاجر إنستقرام وفيسبوك الطريقة الأحدث للتسوق في المنطقة ظهرت أولاً على عالم التقنية.