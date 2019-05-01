دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة يوتيوب تريد أن يظهر المزيد من صناع المحتوى ضمن "الأكثر رواجًا"

تقدم يوتيوب الكثير من الخيارات لأصحاب القنوات وصناع المحتوى للإبداع على المنصة ونشر محتواهم، لكن بالرغم من ذلك يجد العديد منهم صعوبة في الانتشار بسرعة بين الجمهور بسبب لوغاريتمات المنصة التي تساعد بعض المقاطع والقنوات على الظهور أمام المستخدمين في قائمة الفيديوهات الشائعة أو الأكثر روجًا.

وبسبب طريقة عمل المنصة، فإنه كلما زاد عدد المشاهدين على المقاطع ستظهر بشكل أكبر وبذلك سيعاني حتى أصحاب المحتوى الجيد والمتابعين القلائل أما أصحاب المتابعين الكثر، لذلك فإن يوتيوب تخطط لجعل نصف الفيديوهات التي تظهر في هذا القسم لصناع المحتوى الأصلي على المنصة، فيما ستضع النصف الأخر للفنانين وأصحاب القنوات الكبيرة التي دائما ما كانت مقاطعهم تسيطر على القسم.

وقالت سوزان وجسيكي مديرة يوتيوب أن الشركة تقترب من الوصول لهذا الهدف لتجعل المزيد من صناع المحتوى يظهرون للمستخدمين، وتحفيزهم على الاستمرار بعملهم مع انتشار مقاطعهم.

على نفس الجانب، فإن القائمين على يوتيوب يعملون بشكل جاد أكثر وأكثر للحد من انتهاكات الحقوق على المنصة وفقًا لما صرحت به سوزان وجسيكي.

التدوينة يوتيوب تريد أن يظهر المزيد من صناع المحتوى ضمن “الأكثر رواجًا” ظهرت أولاً على عالم التقنية.