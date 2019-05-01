الكويت تدشن جسر الشيخ جابر.. أحد أطول جسور العالم

دبي - بواسطة محمد فارس © Other-youtube جسر الشيخ جابر

وسيربط جسر أمير البلاد السابق، الشيخ جابر الأحمد الصباح، العاصمة الكويتية بشمالها، حيث يقع مشروع "مدينة الحرير" التي تخطط الحكومة إلى استثمار موسع بها، بهدف إحياء روح "طريق الحرير" التجاري التاريخي.

وتتطلع الكويت إلى تحويل منطقة الصبية الواقعة في أقصى شمالها قرب الحدود العراقية، إلى منطقة حرة ضخمة تربط الخليج بوسط آسيا وأوروبا، بكلفة تقدر بمليارات الدولارات.

ويفترض أن يقلص الجسر البحري زمن القيادة بين مدينة الكويت ومنطقة الصبية من 90 دقيقة، حاليا إلى 20 دقيقة.

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وتتوقع الحكومة الكويتية أن تبلغ قيمة الاستثمارات في مشروع "مدينة الحرير" نحو 100 مليار دولار.

وشارك أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الصباح، في تدشين الجسر مع رئيس وزراء كوريا الجنوبية لي ناك-يون ورئيس مجلس الشيوخ الفرنسي جيرار لارشيه.

وقامت مجموعة "سيسترا" الفرنسية بتصميم الجسر الذي نفذته المجموعة الكورية الجنوبية هيونداي، بالتعاون مع شركة المجموعة المشتركة للمقاولات الكويتية.