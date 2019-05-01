وزير إماراتي: لا نريد تكرار سيناريو "الفوضى الكاملة" في السودان

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Euronews SA

قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش اليوم الأربعاء إن الدول العربية تدعم الانتقال في السودان الذي يوازن بين طموحات الناس واستقرار المؤسسات.

وأضاف على تويتر "من المشروع تماما أن تدعم الدول العربية انتقالا منظما ومستقرا في السودان. انتقال يوازن بعناية بين طموحات الناس واستقرار المؤسسات.

"شهدنا فوضى كاملة في المنطقة ولا نريد المزيد من ذلك".

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