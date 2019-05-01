قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش اليوم الأربعاء إن الدول العربية تدعم الانتقال في السودان الذي يوازن بين طموحات الناس واستقرار المؤسسات.
وأضاف على تويتر "من المشروع تماما أن تدعم الدول العربية انتقالا منظما ومستقرا في السودان. انتقال يوازن بعناية بين طموحات الناس واستقرار المؤسسات.
"شهدنا فوضى كاملة في المنطقة ولا نريد المزيد من ذلك".
إقرأ أيضاً:
السعودية والإمارات تدخلان على خط الحراك في السودان
محكمة إماراتية تؤيد عقوبة السجن المؤبد بحق تركي في قضية تتعلق بالإرهاب
ما الهدف من وقف تصدير النفط الإيراني؟ ولماذا تهدد طهران بإغلاق هرمز؟
كانت هذه تفاصيل خبر وزير إماراتي: لا نريد تكرار سيناريو "الفوضى الكاملة" في السودان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.