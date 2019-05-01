شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تغيث اليمنيين وتفتتح مشروع شبكة مياه بمحافظة الضالع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - افتتحت المملكة العربية السعودية ممثلة فى مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية صباح اليوم مشروع شبكة المياه بمنطقة حجر فى محافظة الضالع إحدى المحافظات اليمنية، والذى يتضمن شبكة رئيسية وآخرى فرعية موزعة على مساكن الأهالى فى " حبيل السلامة ولكمة الدوكى وحبيل السوق"، بالإضافة إلى أعمال الصيانة والترميم لخزان المياه الرئيسى وتركيب العدادات والركائز وغرف التفتيش . يأتى هذا المشروع ضمن مشروعات إغاثة اليمنيين التى يقدمها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، بحسب بيان المركز . Advertisements حضر مراسم التسليم وكيل محافظة الضالع لشؤون المديريات كمال عبيد حسين ومندوبى الهيئة الطبية الدولية الجهة المنفذة للمشروع. ومن جهة أخرى سلم مركز الملك سلمان ثمانية مشاريع هامة فى المياه والإصحاح البيئى بمحافظة لحج موزعة على عدد مناطق مستهدفة بلحج.

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