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طرابلس — سبوتنيك. وقالت القوات البحرية، في بيان اليوم الأربعاء، "تمكنت دورية تابعة للقطاع الأوسط لحرس السواحل، الثلاثاء 30 نيسان/أبريل 2019 من رصد قارب عليه مجموعة مهاجرين غير شرعيين على قارب مطاطي متهالك، عددهم 96 مهاجر غير شرعي كلهم رجال".
© Sputnik . فلاديمير فيدورينكو
وتابع البيان أنه "تم نقل المهاجرين والوصول بهم إلى نقطة "إنزال الخمس" عند الساعة 23:30 من نفس اليوم. وبعد تقديم المساعدة الإنسانية والطبية لهم تم تسليمهم إلى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية مركز إيواء الخمس".
كانت هذه تفاصيل خبر القوات البحرية لحكومة الوفاق الليبية تنقذ 96 مهاجرا غير شرعي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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