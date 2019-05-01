بتوجيهات الأسد لدعم الفلاحين والإنتاج... الحكومة ترفع سعر استلام القمح

ذكرت صحيفة "الوطن" السورية أنه و"بتوجيه من رئيس الجمهورية بشار الأسد رفع مجلس الوزراء سعر استلام محصول القمح "القاسي والطري" من الفلاحين وذلك بهدف دعمهم وتشجيعهم على الاستمرار بنشاطاتهم الزراعية".

© Sputnik . Mikhail Klimentiyev

وقال وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عاطف النداف إنه تم رفع سعر كيلو القمح الواحد بقيمة 10 ليرات سورية عن العام الماضي وأصبحت تسعيرة القمح المستلم من الفلاحين 185 ليرة.

وأكد الوزير، أمس الثلاثاء، أن حالة المستودعات والمخازن جيدة.

كما تمت الموافقة على رصد مبلغ 400 مليار ليرة لدفع مستحقات الفلاحين مباشرة وطلب من المصرف الزراعي تسليم ثمن الأقماح للفلاحين بشكل فوري وكحد أقصى في غضون 24 ساعة.

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وتم التأكيد على جميع الوزارات والجهات ذات العلاقة تأمين مستلزمات ومتطلبات استلام المحصول وتقديم التسهيلات اللازمة لتأمينه من جميع المناطق إلى مراكز الاستلام وتم تكليف وزارتي الزراعة والإصلاح الزراعي والتجارة الداخلية وحماية المستهلك تجهيز مخابر التحليل الخاصة بتحديد نوع القمح وسلامته وتوافقه مع مواصفات القمح السوري المعتمدة واستلام المحصول وفق شهادة المنشأ.

وطلب المجلس من المحافظين تحمل مسؤولياتهم الكاملة لاستجرار كل حبة قمح من خلال التنسيق مع اللجان المركزية والفرعية في المحافظات وإيجاد الحلول الفورية لأي عقبات واتخاذ إجراءات وفق خصوصية كل حالة.

ونقلت "سانا" أن مديرية الزراعة في محافظة الحسكة قدرت إنتاج المساحات المزروعة بمحصولي القمح والشعير المروي والبعل للموسم الحالي بكمية تقارب مليوني طن، منها مليون و150 ألف طن شعير و850 ألف طن قمح.

يشار إلى أن المساحة المزروعة بالقمح والشعير في محافظة الحسكة للموسم الحالي بلغت 910 آلاف هكتار.