البحرين ترد على دعوة فرنسا للحوار مع المعارضة

وقال خالد بن أحمد، إن هذا الحوار لم يحدث، وكتب على "تويتر" أن ماكرون "لم يطرح أي موضوع يتعلق بحوار سياسي فالبحرين بها حوار سياسي يجري كل يوم من خلال المؤسسات التشريعية والتعبير الحر في الصحافة والإعلام".

وأضاف أن "ماكرون أشاد بسياسات الملك حمد في الإصلاح والانفتاح وشجع على الاستمرار في هذا النهج القويم".

وجاء في بيان عن القصر الرئاسي الفرنسي، مساء أمس الثلاثاء، أن ماكرون التقى ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة في باريس، وشجع "السلطات البحرينية على مواصلة جهودها لإعادة فتح حوار سياسي يشمل كل مكونات المجتمع البحريني".

وأضاف البيان أن ماكرون، "شدد على أن ضمان الحقوق لا ينفصل عن الاستقرار".