مصر تلقي القبض على متسلق أحد عجائب الدنيا السبع

القاهرة/ الخليج 365-

أوقفت السلطات الأمنية بمصر، الأربعاء، شخصا تسلق قمة هرم خوفو، أحد عجائب الدنيا السبع.

ووفق ما نقلته البوابة الإلكترونية لصحيفة أخبار اليوم المملوكة للدولة، ألقت شرطة السياحة بمنطقة الأهرامات (غربي العاصمة) القبض على متسلق الهرم الكبير.

وقال أشرف محي الدين، مدير منطقة آثار الهرم (حكومية) للصحيفة إن "الرجل قام بقطع تذكرة دخول لمنطقة الأهرامات بطريقة عادية مثل أي زائر، وتوجه إلى الهرم الكبير ليتسلقه، وعندما منعته الشرطة في المنطقة قام برميهم بالحجارة الصغيرة الملقاه على الأرض".

وأضاف، أن "شرطة السياحة في منطقة الأهرامات ظلت تلاحقه دون جدوى، حيث أنه ظل يلقيهم بالحجارة بطريقة عشوائية حتى تمكن من تسلق الهرم ورمي الساري الخشبي الموجود أعلى الهرم".

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ووفق الصحيفة، "كانت شرطة السياحة، تركته خوفاً على إهدار الأرواح أو الإصابات للمارة، ولكنها تمكنت من القبض عليه وتسليمه للجهات الأمنية المختصة".

وأوضحت أنه "جار التحقيق معه الآن لمعرفة الأسباب التي دفعته لما بدر منه، مع مراجعة كاميرات المنطقة، والكشف عليه جنائيا تمهيدا لاحالته للنيابة العامة".

وأكد المصدر ذاته في تصريحات لوسائل إعلام محلية إن المتهم مصري الجنسية ولا تعرف دوافعه حتى الآن.

وبني هرم "خوفو" في عهد فرعون مصري يحمل الاسم نفسه بين عامي (2509 ـ 2483 ق.م)، وهو الأكبر بين أشهر ثلاثة أهرامات في مصر (الآخران خفرع ومنقرع)، ويبلغ ارتفاعه نحو 146 متر، ويحتوي على ثلاث غرف داخلية واسعة وعدد من الممرات.

وفي ديسمبر/ كانون أول 2018، أعلنت السلطات المصرية، الجمعة، التحقيق في واقعة تصوير فيلم "إباحي" لمصور دنماركي مع صديقته أعلى قمة الهرم الأكبر "خوفو"، وهو ما أثار ردود فعل غاضبة نقلتها تقارير محلية مصرية آنذاك.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.