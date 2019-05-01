السعودية تعزز حدودها الجنوبية المتاخمة لليمن بأفواج أمنية

الرياض/ الخليج 365

أعلنت السعودية، الأربعاء، دعم منطقة نجران (جنوب) المتاخمة للحدود مع اليمن، بأفواج أمنية جديدة.

ووفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية، دشنت وزارة الداخلية، انطلاق دوريات الأفواج الأمنية لمباشرة مهامها في مساندة القطاعات في منطقة نجران (تعد أحد أهداف الصواريخ التي تتهم الرياض الحوثيين بإطلاقها).

‏وأوضحت أن التدشين جاء دعما لـ"أمن وسلامة المواطنين والمقيمين، والمساندة في التصدي لنشاطات تهريب المخدرات والأسلحة، ومحاولات التسلل غير المشروع عبر الحدود وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود"‏.

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يأتي ذلك بالتزامن مع زيارة وزير الحرس الوطني السعودي، الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز، اليوم لـ"منسوبي قوات الحرس الوطني المرابطين بمنطقة نجران".

وتابع " تشكيلات القوات المرابطة، وما تقدّمه من أعمال عسكرية على الخطوط الأمامية" داعياً المولى عز وجل أن "يمدهم بعونه وتوفيقه وتحقيق النصر على أعدائهم".

ومنذ مارس/ آذار 2015، يدعم تحالف عسكري عربي، تقوده الجارة السعودية، القوات الحكومية في مواجهة الحوثيين، في حرب خلفت أزمة إنسانية حادّة هي الأسوأ في العالم، وفقا لوصف سابق للأمم المتحدة.

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