متحدث الرئاسة التركية يبحث مع جيفري مستجدات الوضع بسوريا

أنقرة/ الخليج 365

بحث المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن، الأربعاء، مع المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا جيمس جيفري، مستجدات الأوضاع في الملف السوري.

جاء ذلك خلال لقائهما، الأربعاء، في المجمع الرئاسي بالعاصمة التركية أنقرة التي يزورها جيفري برفقة وفد من مسؤولي الولايات المتحدة الأمريكية.

وحسب معلومات حصلت عليها الخليج 365 من مصادر في الرئاسة التركية، فإن قالن وجيفري ترأسا اجتماعا لوفدي البلدين، وتناولا التطورات الأخيرة في الملف السوري.

وأوضحت المصادر أن الوفد التركي أكد خلال الاجتماع على أولويات الأمن القومي للبلاد.

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وذكرت أن الوفدين تناولا مكافحة الإرهاب في شرق الفرات وعموم سوريا، بما في ذلك داعش وتنظيم "بي كا كا/ ي ب ك/ ب ي د".

كما بحثا كيفية تطبيق خارطة الطريق حول منبج والحفاظ على اتفاق إدلب وإيجاد حل سياسي للأزمة في إطار الحفاظ على وحدة الأراضي السورية.

وأشار المجتمعون أنه سيتم إنهاء المخاوف الأمنية لتركيا عبر المنطقة الآمنة المزمع إقامتها في سوريا، وسيتم تطهير تلك المنطقة من كافة التنظيمات الإرهابية.

وشدد الجانبان على أهمية مواصلة التعاون بين الطرفين استنادا إلى مبدأ الشفافية والثقة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.