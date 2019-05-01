وزير خارجية قطر: لا يوجد دين يدعو إلى الإرهاب

الدوحة / أحمد يوسف / الخليج 365

قال وزير خارجية قطر الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني؛ إنه "لا يوجد دين يدعو إلى الإرهاب"، وإن "الأديان كلها تدعو إلى القيم النبيلة ولا يصح تحميلها أوزار بعض الضالين من المنتسبين إليها".

جاء ذلك في كلمته الأربعاء، خلال افتتاح الاجتماع الوزاري السادس عشر للدول الأعضاء في "حوار التعاون الآسيوي"، الذي انطلقت أعماله الثلاثاء في العاصمة القطرية الدوحة، وتختتم الخميس.

وجدد الوزير في هذا الصدد إدانة بلاده للتفجيرات التي استهدفت كنائس وفنادق في جمهورية سيريلانكا في أبريل/ نيسان المنصرم.

وفي 21 أبريل، استهدفت 8 هجمات كنائس وفنادق في سريلانكا بالتزامن مع احتفالات المسيحيين بـ"عيد الفصح"؛ ما أسفر عن مقتل 253 شخصًا وأكثر من 500 جريح، وأعلن تنظيم "داعش" الإرهابي مسؤوليته عنها.

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وأوضح "آل ثاني" أن "قارة آسيا تشكل نسبة مؤثرة في هذا العالم؛ ومن الضروري الارتقاء بمستوى العلاقات والتعاون بين كافة دول القارة الآسيوية في شتى المجالات".

وشدد على "أن التشاور والتعاون في المجال السياسي يشكلان عاملا مهما في علاقاتنا إلا أن التعاون الاقتصادي والتجاري يعد حجر الزاوية في تطوير هذه العلاقات وتحقيق الازدهار والاقتصاد والتنمية المستدامة لدولنا وشعوبنا".

وتأسس "حوار التعاون الآسيوي" في 2001، ويضم في عضويته 34 دولة، وافتتح أول اجتماعاته في تايلاند عام 2002، بمشاركة 18 دولة آسيوية من المؤسسين.

وفي سبتمبر /أيلول 2019 تولت قطر رئاسة "حوار التعاون الآسيوي"، فيما ستتولى تركيا رئاسة الاجتماع الوزاري للعام المقبل.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.