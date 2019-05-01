الجيش الإسرائيلي يهدم منزلا جنوبي الضفة

الخليل/ قيس أبو سمرة/ الخليج 365

هدم الجيش الإسرائيلي، الأربعاء، منزلا فلسطينيا، جنوبي الضفة الغربية المحتلة، بدعوى "البناء بدون ترخيص".

وقال شهود عيان للأناضول، إن قوة عسكرية إسرائيلية داهمت قرية "الديرات"، بمحافظة الخليل، وشرعت بهدم منزل، يعود للمواطن جبريل العدرة.

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وأضاف الشهود، إن جرافات عسكرية هدمت المنزل المشيّد من الطوب والإسمنت المسلح، دون السماح لمالكه بإخراج كامل الأثاث منه.

وتمنع إسرائيل الفلسطينيين من البناء في مناطق الضفة الغربية المصنفة ضمن "ج"، التي تتبع لسيطرتها إداريًّا وأمنيًّا.

ووفق اتفاقية أوسلو الثانية الموقعة بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل في 1995، تم تقسيم الضفة الغربية إلى 3 مناطق "أ" و"ب" و"ج"، وتمثل الأخيرة نسبة 61 بالمائة من مساحة الضفة.

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