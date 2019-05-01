إصابة شخص إثر حريق مبنى في #الخبر

صحيفة الخليج الالكترونية

أخمد الدفاع المدني في الخبر، اليوم الأربعاء، حريقًا اندلع في مبنى مكوّن من 3 طوابق انحصر الحريق في غرفة.

وأوضح المدني أن الحريق نتج عنه إصابة شخص باختناق، تم نقله عن طريق الهلال الأحمر للمستشفى.

وفي وقت سابق، أخمد الدفاع المدني في الرياض، حريقًا اندلع في مستودعين متجاورين في حي بدر، فيما لم يُسفر الحادث عن وقوع أية إصابات.