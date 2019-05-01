الاتحاد_الإفريقي يدعو لتسليم السلطة بـ #السودان خلال شهرين

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صحيفة الخليج الالكترونية
دعا الاتحاد الإفريقي المجلس العسكري السوداني لتسليم السلطة لمجلس بقيادة مدنية خلال 60 يوماً.
وأضاف الاتحاد في بيان صدر الثلاثاء، أنه شعر “بألم عميق”، لأن الجيش لم يتنح جانباً ويسلم السلطة إلى مدنيين خلال فترة الخمسة عشر يوماً التي حددها الاتحاد الإفريقي الشهر الماضي.
وذكر البيان أن مهلة الستين يوماً هي التمديد الأخير للمجلس العسكري السوداني لتسليم السلطة للمدنيين.
يأتي ذلك في وقت دعت قوى الحرية والتغيير في السودان إلى تظاهرات حاشدة، الأربعاء، مع تصاعد الخلافات بينها وبين المجلس العسكري الانتقالي حول تشكيل المجلس السيادي والمرحلة الانتقالية.
وبينما أكدت فيه قوى التغيير وجود تشويش للحقائق في مجريات التفاوض مع المجلس العسكري، شكك المجلس العسكري في صدق قيادات هذه القوى.
وتبادل الطرفان اتهامات بالنكوص عما تم الاتفاق عليه خلال المشاورات التي استمرت 3 أيام.
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