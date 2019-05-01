تعليم_ينبع: إعتماد #حركة_النقل_الداخلي للمعلمين والمعلمات

صحيفة الخليج الالكترونية

اعتمد مدير التعليم بمحافظة ينبع الدكتور محمد بن عبدالله العقيبي حركة النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات بالمحافظة للعام الدراسي 1439-1440هـ مثمناً للمساعد للشؤون المدرسية وقسم شؤون المعلمين الجهود المبذولة لإصدار الحركة متمنياً للمعلمين والمعلمات التوفيق والسداد في أداء رسالتهم السامية.

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وكشف مدير شؤون المعلمين بتعليم ينبع باسم الأحمدي أن عدد المتقدمين للحركة هذا العام بلغ (1235) معلماً ومعلمة، وتمّ تلبية رغبة (345) معلماً ومعلمة، موضحاً أن عدد المتقدمين من المعلمين (585) معلماً، تم تلبية رغبة (133) معلماً، بنسبة (22.74%)، بينما كان عدد المتقدمات من المعلمات (650) معلمةً، وتمّ تلبية رغبة (212) معلمةً بنسبة (32.62 %).

وأبان “الأحمدي” أنه يمكن للمتقدمين والمتقدمات الاطلاع على نتيجة الحركة الداخلية عبر حساب المعلمة والمعلمة في نظام نور.