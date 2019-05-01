وفاة فتاة وإصابة 6 آخرين إثر حريق اندلع بملحق بناية في #جدة

صحيفة الخليج الالكترونية

لقيت فتاة في العقد الثاني مصرعها، وأصيب 6 آخرون؛ إثر حريق اندلع بملحق بناية قبل ظهر اليوم بحي الروابي جنوب محافظة جدة.

وتفصيلاً، أوضح المتحدث الرسمي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد سعيد سرحان قائلاً: إن حريقاً اندلع في ملحق لبناية مكونة من ثلاثة أدوار نتج عنه حالة وفاة لفتاة ١٦ سنة بعد نقلها إلى المستشفى، وإصابة والدتها وأربعة من إخوتها؛ ثلاث بنات وشاب، نُقِلوا جميعاً عن طريق الهلال الأحمر لتلقي العلاج بمستشفى الملك عبدالعزيز جنوب محافظة جدة.

وتابع: “فرق التحقيق ما زالت متحفظة على الموقع، بوجود فريق من الأدلة الجنائية؛ لاستكمال أعمال التحقيق، في وقت باشرت فيه فرق الإنقاذ إخلاء البناية من قاطنيها، وتمشيط جميع الأدوار؛ للتأكد من عدم وجود مجتجزين.

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وأشار: “مع وصول الفرق كانت سحب الدخان الكثيفة تتصاعد من علو بناية مكونة من ثلاثة أدوار وملحق، وبالمشاهدة الأولية ظهرت على نافذة الملحق فتاة تستنجد بعد أن حاصرتها سحب الدخان داخل إحدى الغرف، على الفور عملت فرق الإنقاذ على شقين؛ مجموعة داهمت أروقة الملحق؛ لتتمكن من إنقاذ أربع فتيات في العقد الأول والثاني ووالدتهن، وشاب في العقد الثالث، وإخراجهم إلى خارج البناية؛ لتقديم الإسعافات الأولية لهم عن طريق الهلال الأحمر.

وأردف: كانت خمس منها متأثرة بحالة اختناق، ووالدتهم بحروق، وصل البعض منها لحالة إعياء، بينهم طفلة فاقدة للوعي تبلغ من العمر ثماني سنوات تم تقديم الإنعاش القلبي لها من قبل الهلال الأحمر في موقع الحادث، لتستجيب بفضل الله لعمليات الإسعافات الأولية، ولحالة المصابين الصحية تم نقل جميع الحالات (٦) إلى المستشفى عن طريق الهلال الأحمر، وفي جانب آخر من عمليات الإنقاذ تم إجلاء طفل وشاب من الدور الثالث وهما بصحة جيدة، بعد تمشيط جميع الأدوار من قبل الفرق للتأكد من عدم وجود محتجزين.

وأضاف: “مزامنة مع أعمال الإنقاذ تمكنت فرق الإطفاء من إخماد الحريق المندلع في مطبخ، وامتد للصالة عن طريق السقف المشيد بالهنقر، ومغطى بديكور من الخشب”.

وأكد “سرحان” أن وجود المطبخ المندلع فيه الحريق بين الغرفة التي توجد فيها الفتيات ومخرج الشقة حال بينهن وبين الخروج، مما استدعى تدخل فرق الإنقاذ لعمليات الإخلاء بعد أن تأثروا بشكل كبير من الغازات المتصاعدة من أثر الحريق، وما زال قسم التحقيق بالإدارة العامة للدفاع المدني بجدة يتابع الحالة الصحية للمصابين بمستشفى الملك عبدالعزيز.