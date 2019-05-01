“سلمان للإغاثة” يدشن مشروع توزيع 18,250 سلة غذائية رمضانية في #باكستان

الخليج - واس

قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بتدشين مشروع توزيع السلال الغذائية في باكستان لشهر رمضان المبارك والبالغ عددها (18,250) سلة غذائية.

وجرى توزيع 8,000 سلة غذائية لمنطقة “خيبربختون خوا” في 8 محافظات هي “تورغر” و “شانقلا” ولكي مروت” و “تانك” و “بتقرام” و “أبر دير” و “شترال” و “بنير” ، وتوزيع 5,000 سلة غذائية في منطقة “كشمير ” في 5 محافظات هي “باغ” و “نيلم” و “سدونتي” و “مظفر آباد” و “هتيابالا”.

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كما وزعت 5,000 سلة غذائية في منطقة “جلجت بلتستان” شملت 10 محافظات هي “غاتشي” و “غزر” و “جلجت” و “ديامر” و “أستور” و “هونزا” و “سكردو” و “شغر” و “كرمنق” و “جلاس”، فيما وزعت 250 سلة غذائية في العاصمة “إسلام آباد”.

و تزن السلة الواحدة سلة 30 كيلوجراماً من المواد الغذائية الأساسية، بالإضافة إلى 20 كيلوجرام دقيق، وبتكلفة إجمالية مليون دولار أمريكي، وسيستفيد من هذا المشروع 91,250 فرداً.

وأوضح سفير خادم الحرمين الشريفين لدى باكستان نواف بن سعيد المالكي أن هذا المشروع يأتي استمرارا للدعم الذي تقدمه حكومة المملكة العربية السعودية للأشقاء في جمهورية باكستان الإسلامية بتوجيهات كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – مؤكداً حرص المملكة على الوقوف مع أشقاءها في باكستان في جميع المحن والصعاب التي يمرون بها.