برامج صيفية لموهوبي وموهوبات عسير

الخليج - سلمى القحطاني

تعتزم الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير ، ممثلة في إدارتي الموهوبين والموهوبات ، تنظيم مجموعة من البرامج الإثرائية الصيفية لرعاية الطلاب الموهوبين والطالبات الموهوبات في المرحلتين المتوسطة والثانوية .

ودعا مدير عام التعليم في المنطقة الأستاذ سعد الجوني ، الطلاب والطالبات إلى المشاركة في البرامج الصيفية ، ومن أبرزها برنامج البحث العلمي الذي تنفذه الإدارة بالتعاون مع مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية ، وبرامج مركز عسير العلمي الممتدة على مدار الصيف ، إضافة إلى أربع مشاركات في برامج مؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله للموهبة والإبداع “موهبة ” ، والتي تهدف إلى اكتشاف ورعاية الموهوبين والمبدعين في المجالات العلمية ذات الأولوية الوطنية ، مشيرا إلى أنه بإمكان المستهدفين والمستهدفات التسجيل في البرامج من خلال الرابط :

https://www.mawhiba.org/Ar/programs/enrichment/local/Pages/default.aspx