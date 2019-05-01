برامج صيفية لموهوبي وموهوبات عسير

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الخليج - سلمى القحطاني
تعتزم الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير ، ممثلة في إدارتي الموهوبين والموهوبات ، تنظيم مجموعة من البرامج الإثرائية الصيفية لرعاية الطلاب الموهوبين والطالبات الموهوبات في المرحلتين المتوسطة والثانوية .
ودعا مدير عام التعليم في المنطقة الأستاذ سعد الجوني ، الطلاب والطالبات إلى المشاركة في البرامج الصيفية ، ومن أبرزها برنامج البحث العلمي الذي تنفذه الإدارة بالتعاون مع مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية ، وبرامج مركز عسير العلمي الممتدة على مدار الصيف ، إضافة إلى أربع مشاركات في برامج مؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله للموهبة والإبداع “موهبة ” ، والتي تهدف إلى اكتشاف ورعاية الموهوبين والمبدعين في المجالات العلمية ذات الأولوية الوطنية ، مشيرا إلى أنه بإمكان المستهدفين والمستهدفات التسجيل في البرامج من خلال الرابط :
https://www.mawhiba.org/Ar/programs/enrichment/local/Pages/default.aspx
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