قتيلان بإطلاق نار في جامعة أميركية

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محمد عثمان - الرياض - واشنطن - أ ف ب، رويترز - | منذ ساعتين في 1 مايو 2019 - اخر تحديث في 1 مايو 2019 / 16:26

قُتل شخصان وجُرح 4 آخرون، في إطلاق نار في حرم جامعة نورث كارولاينا في مدينة شارلوت شرق الولايات المتحدة.



وكتب مكتب إدارة الطوارئ التابع للجامعة على "تويتر": "الإبلاغ عن إطلاق نار قرب كينيدي. إركضوا، اختفوا، قاتلوا. احتموا فوراً". وكتب مكتب إدارة الطوارئ التابع للجامعة على "تويتر": "الإبلاغ عن إطلاق نار قرب كينيدي. إركضوا، اختفوا، قاتلوا. احتموا فوراً". وأوردت صحيفة "شارلوت أوبزرفر" أن شخصين قُتلا، مضيفة ان اثنين من المصابين جروحهما خطرة. وبثّت شبكة تلفزة أن القتيلين شابان عمرهما 17 و18 سنة، مشيرة الى احتجاز مشبوه، يُعتقد بأنه طالب في الجامعة.



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