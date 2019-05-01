شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 20 شخصا نتيجة حادث قطار القاهرة والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - قتل 20 شخصا وأصيب 43 عندما اصطدم جرار قطار بحاجز في محطة القطارات الرئيسية بالقاهرة يوم الأربعاء.
وقال النائب العام المصري إن تحقيقا أوليا أشار إلى أن السائق خرج من القطار ليتحدث إلى سائق آخر دون أن يجذب مكابح (فرامل) اليد مما تسبب في تحرك الجرار بسرعة واصطدامه بالحاجز الاسمنتي.
وأظهرت لقطات فيديو متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي ومأخوذة من كاميرا أمنية داخل (محطة مصر) للقطارات الجرار وهو يدخل مسرعا إلى الرصيف رقم 6 قبل أن يرتطم بمصدات وحاجز في نهايته، ثم يتحول إلى كرة هائلة من اللهب.
وقال شهود إن ركابا يحملون أمتعة هرعوا للنجاة بحياتهم مع انتشار الحريق، بينما كان عدة أشخاص يجرون وقد أمسكت بهم النيران.
وقالت وزيرة الصحة هالة زايد إن السلطات لم تستطع تحديد هوية الكثيرين من القتلى العشرين بسبب شدة الحروق.
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