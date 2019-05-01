شكرا لقرائتكم خبر عن قطر تحوز على اكبر صفقة سلاح في تاريخها والسعودية تعترض والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني إنه لم يتم اتخاذ قرار بعد بخصوص شراء قطر نظام إس-400 الدفاعي الصاروخي الروسي وهو اتفاق محتمل أفادت تقارير بأنه أثار معارضة من السعودية.

وأضاف في مؤتمر صحفي مع نظيره الروسي سيرجي لافروف "هناك مناقشات جارية بشأن شراء عتاد روسي متنوع ولكن ليس هناك تفاهم بعد بخصوص هذا النظام (إس-400) بوجه خاص".