شكرا لقرائتكم خبر عن بشار الاسد يدعو ظريف لزيارة دمشق والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وجه الرئيس السوري بشار الأسد دعوه لوزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف لزيارة دمشق. وقالت وكالة الانباء الإيرانية ان الاسد دعاء ظريف لزيارة دمشق دون تحديد موعد الزيارة. كان ظريف قد قدم استقالته قبل نحو يومين، لكن الرئيس الإيراني حسن روحاني رفضها يوم الأربعاء ووصفها بأنها ”تتعارض مع المصالح الوطنية.

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