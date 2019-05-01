شكرا لقرائتكم خبر عن الأمن العراقى يفكك عبوة ناسفة فى ميسان شرقى بغداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمكنت القوات الأمنية العراقية، من تفكيك عبوة ناسفة كانت مزروعة داخل حقل (الحلفاية) النفطي في محافظة ميسان، دون وقوع إصابات. وقال مصدر أمني عراقي - في تصريحات أوردتها قناة (السومرية) الإخبارية، اليوم الأربعاء - إن "قوة من مكافحة المتفجرات في ميسان رفعت عبوة ناسفة عبارة عن لغم أرضي مزروعة في موقع شركة (بتروجاينا) في حقل الحلفاية النفطي ضمن ميسان".

وأضاف المصدر أن عملية رفع المتفجرات تمت دون وقوع أي إصابات.

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