تونس ترفع الأجر الأدنى وأجور مئات آلاف المتقاعدين

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Twitter/mosaiquefm
وقررت الحكومة أيضا زيادة أجور المتقاعدين في القطاع الخاص وزيادة أجور عمال الحضائر بنسبة 6.5 بالمئة، مؤكدة أن القرار يشمل حوالي 700 ألف متقاعد في القطاع الخاص.
وكان آلاف الأشخاص تظاهروا في مدينة سيدي بوزيد وسط البلاد، يوم الاثنين الماضي، للمطالبة بالتنمية وإنهاء التهميش وتحسين أوضاعهم، وأغلق محتجون الطرقات وأحرقوا إطارات مطاطية، كما احتج مئات الشبان أمس الثلاثاء، في مدينة الكاف شمال البلاد مطالبين بالتشغيل.
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