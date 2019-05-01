أعداد "مخيفة جدا" لحالات الانتحار في العراق

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وقالت يسرى رجب، إن "اللجنة تعتمد على التقارير التي ترفع لها من قبل المفوضية العليا لحقوق الانسان، حيث وصلت لنا تقارير تضمنت اعداد مخيفة جدا لحالات الانتحار"، مبينة أن "حالات الانتحار من عام 2003 حتى 2013 كانت 1500 حالة انتحار، ومن عام 2013 حتى 2019 كانت 1500 حالة انتحار". وفقا لموقع "السومرية نيوز".
© Sputnik . Lubna Shaker
وبينت أن "لدينا دراسات وتقارير نعمل على إعدادها للتصدي لتلك الظاهرة وتقديم معالجات لها بالتنسيق مع الجهات التنفيذية المعنية"، لافتة إلى أن "ارتفاع الأمراض النفسية سبب من أسباب زيادة حالة الانتحار، إضافة إلى المخدرات والضغوط الاجتماعية والاقتصادية ناهيك عن الخشية من المستقبل نتيجة الخوف بسبب الظروف الحالية".
وأكدت رجب، أن "الدستور كفل الحياة الكريمة للمواطن لكن للأسف الشديد فإن الوضع الحالي لايكفل الحياة الكريمة للمواطن وهو خرق واضح للدستور".
وكشفت مفوضية حقوق الإنسان، الثلاثاء 23 أبريل/ نيسان 2019، عن تسجيل 132 حالة ومحاولة انتحار في المحافظات العراقية خلال الربع الأول من العام 2019.
جدير بالذكر أن أطباء نفسيون يعزون حالات ومحاولات الانتحار إلى الضغوط النفسية والتغيرات التي شهدها المجتمع العراقي بعد أحداث عام 2003.
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