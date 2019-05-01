العراق... القبض على جاسوس لـ"داعش" ساهم في إعدام 40 شخصا

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بغداد- سبوتنيك وقالت المديرية في بيان "تمكنت مفارز مديرية الاستخبارات العسكرية في قيادة عمليات نينوى بالتعاون مع فصيل استطلاع القيادة من إلقاء القبض على أحد الجواسيس الذين كانوا يعملون لحساب عصابات داعش الإرهابية في الجانب الأيسر من الموصل".
© REUTERS / Goran Tomasevic
وأضافت أن "هذا الإرهابي قام بالإخبار عن العوائل التي هربت من بطش داعش، الأمر الذي أدى إلى القبض عليها وإعدام 40 شخصا منهم".
وأعلن العراق تحرير كامل أراضيه من قبضة "داعش" في ديسمبر/ كانون الأول، بعد نحو 3 سنوات ونصف من المواجهات مع التنظيم الإرهابي الذي احتل نحو ثلث البلاد معلنا إقامة "خلافة إسلامية".
ويكرر تنظيم "داعش" بين فترة وأخرى استهداف المناطق التي فقد السيطرة عليها خلال عمليات التحرير، إلا أن القوات الأمنية تحبط غالبية تلك العمليات وتوقع خسائر بين عناصر التنظيم.
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